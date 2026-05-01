Vecinos de los barrios Amp. Primero de Mayo y El Polear fueron beneficiados con un Operativo de Integración Social

Esta actividad contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal y vecinos de la zona que fueron beneficiados con diferentes servicios gratuitos.

Hoy 17:52

El intendente, Ing. Roger Elías Nediani participó en el Operativo de Integración Social que se realizó el jueves a la tarde en los barrios Ampliación Primero de Mayo y El Polear de la ciudad de La Banda.

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Esta actividad contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal y vecinos de la zona que fueron beneficiados con diferentes servicios gratuitos.

En el operativo intervinieron las secretarías de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Territorial, Obras Públicas y Servicios Públicos, que realizaron diferentes tareas en el barrio durante los últimos días y culminaron el jueves con el encuentro mencionado.

La Secretaría de Obras Públicas fue la encargada de efectuar la renovación de un espacio deportivo, la reparación de calles con aporte de base estabilizada, aporte de suelo, perfilado y la renovación y reposición de luminarias.

Por su parte, el área de Servicios Públicos realizó tareas de limpieza, desmalezado, descacharreo, erradicación de basurales y fumigación para prevenir la proliferación de mosquitos y alimañas.

Finalmente, las secretarías de Gobierno y Coordinación y Desarrollo Territorial intervinieron en el Operativo del día jueves con servicios gratuitos de salud, asistencia social, asesorias, actividades recreativas para los más pequeños, radio comunitaria, radio abierta, sorteos de entradas para el Cine Teatro Renzi, merienda saludable y entrega de pelotas de fútbol.

En la ocasión, el Intendente Ing. Roger Elías Nediani declaró: “Durante toda esta semana y parte de la anterior, hemos trabajado en los barrios la Primero Mayo Ampliación y El Polear, realizando diferentes tareas en el marco de un operativo integral.

Los trabajos comprendieron aporte de suelo, base estabilizada, perfilado de calles, bacheos en las calles que tienen carpeta asfáltica, reposición de luminarias y la reconversión lumínica de la cancha de fútbol con luces LED.

Por supuesto que este trabajo lo vamos haciendo de a poco y avanzamos a medida que vamos mejorando. También realizamos tareas de desmalezamiento, limpieza y erradicación de minibasurales.

Estos operativos son de integración social porque participan diferentes áreas de la comuna como Desarrollo Territorial, Gobierno, Deporte, Juventud, entre otras.

De este modo, personal municipal realizó vacunaciones, asistencia médica, consultas odontológicas, corte de pelo gratuito, entrega de entradas para que las niñas y los niños del barrio puedan concurrir al Cine Teatro Municipal Renzi.

Así que la verdad que estamos muy contentos, fundamentalmente,

por el acompañamiento de los vecinos, de las familias del barrio, porque han entendido el mensaje.

Todos deben colaborar desde las cuestiones más pequeñas, porque necesitamos que los vehículos se muevan, se saquen de algún lugar cuando estamos trabajando con la máquina y estas accedan tranquilamente, para que vayamos haciendo las mejoras.

Fue una semana hermosa las que nos ha tocado en lo meteorológico y también hoy con este cierre, con todas las familias del barrio Ampliación Primero Mayo y El Polear.

Nuestro compromiso es continuar trabajando de esta forma, junto al vecino, junto a los clubes deportivos donde asisten niños y con los vecinos, en actividades que mejoren la calidad de vida de cada uno de ellos”.