Tucumán investiga nueva pericia sobre portación de arma de guerra

En Tucumán, el acusado Facundo Ale enfrenta reformulación de cargos por portación de arma de guerra, con su arresto domiciliario próximo a vencer el 5 de mayo.

Hoy 17:18

Hoy se llevó a cabo una audiencia importante en Tucumán, solicitada por el Ministerio Fiscal, para la reformulación de cargos contra Facundo Ale, de 28 años, quien está acusado de participar en un intercambio de disparos con otros dos individuos el 21 de septiembre en un salón de fiestas en Tafí Viejo.

La Unidad Fiscal Criminal I, bajo la dirección de Mariano Fernández, investiga el caso, y se ha presentado un nuevo informe pericial realizado por un ingeniero de la Universidad Nacional de Tucumán. Este informe, a través de un análisis comparativo de sonido, ha determinado que el arma utilizada por Ale correspondería al calibre 9 mm.

Con base en esta nueva evidencia, la calificación legal atribuida al acusado ha cambiado a portación de arma de guerra en concurso ideal con abuso de arma, afectando tanto a la administración pública como a los otros acusados, Jorge Alejandro Anaya González y Juan Nicolás Vargas, quienes también enfrentan cargos relacionados.

Actualmente, Ale se encuentra en prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, el cual tiene como fecha de vencimiento el próximo martes 5 de mayo.

Además, se ha solicitado la extensión de la investigación penal preparatoria (IPP) por un periodo adicional de 20 días, lo que permitirá la incorporación de un último informe por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Esto es esencial para estar en condiciones de abrir la causa a juicio.

Finalmente, se ha pedido que Anaya González y Vargas continúen cumpliendo medidas de menor intensidad hasta el 1 de agosto de este año, lo que refleja la complejidad del caso y la necesidad de una investigación exhaustiva.