Del intercountry a figura de River: la increíble historia de Santiago Beltrán

El arquero de 21 años fue clave en Brasil, atajó un penal decisivo y ya se ganó el puesto en el equipo de Eduardo Coudet. Su historia rompe todos los moldes del fútbol profesional.

Hoy 17:00

Santiago Beltrán dejó de ser una promesa para convertirse en realidad. El joven arquero de River Plate fue el gran héroe en el triunfo ante Bragantino por la Copa Sudamericana, donde sostuvo al equipo en un momento crítico y terminó siendo determinante.

En un partido cargado de tensión, Beltrán atajó un penal clave cuando el encuentro estaba 0-0 y mantuvo con vida al Millonario, que luego se quedó con la victoria gracias a un gol agónico de Lucas Martínez Quarta, quien paradójicamente había cometido la infracción previa.

“Muy contento, lo que más rescato es que pude ayudar al equipo. Estos son momentos cúlmine, cuando el equipo lo necesita”, expresó el arquero tras el partido.

Y agregó sobre el penal: “Fue un poco de intuición. Volví a la calma e intenté hacer lo mejor”.

Un crecimiento meteórico

Con apenas 21 años, Beltrán ya se adueñó del arco de River en un contexto de máxima exigencia.

La lesión de Franco Armani y la salida de Jeremías Ledesma le abrieron la puerta como alternativa, pero su rendimiento hizo que rápidamente se consolidara como titular.

En solo 19 partidos, acumula 10 vallas invictas, números que reflejan su impacto inmediato en el equipo de Eduardo Coudet.

De torneos amateurs a Primera

Lo más sorprendente de su historia es su recorrido previo. A diferencia de la mayoría de los futbolistas, Beltrán no se formó en divisiones inferiores tradicionales.

Hasta los 17 años, no había pasado por ningún club profesional ni por estructuras de AFA. Su formación fue en torneos amateurs, jugando con amigos en campeonatos de intercountry.

Allí comenzó a destacarse por sus reflejos, su liderazgo y su capacidad para atajar penales, una virtud que volvió a mostrar en Brasil al contener el remate de Eduardo Sasha.

De delantero a arquero

Su historia tiene otro giro particular: hasta los 12 años, jugaba como delantero.

Recién después decidió ponerse los guantes, en una decisión que cambiaría por completo su carrera.

Ese cambio tardío no fue un impedimento. Por el contrario, le permitió desarrollar un perfil distinto, con buena lectura del juego y personalidad para asumir responsabilidades.

La apuesta de River

River lo incorporó recién en edad de Quinta División, apostando por un proyecto en formación.

En 2025, tras recuperarse de una lesión ligamentaria en la rodilla, disputó 15 partidos en Reserva y logró ocho vallas invictas, números que empezaron a llamar la atención.

Poco tiempo después llegó su oportunidad en Primera. Y no la desaprovechó.

Hoy, Santiago Beltrán no solo es el arquero titular del equipo, sino también uno de los nombres propios del presente millonario. Una historia que empezó lejos del fútbol profesional y que hoy lo tiene como protagonista en la élite.