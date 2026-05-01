Discusión de pareja que terminó en tragedia: una mujer de 51 años apuñaló a su novio de 36

El hecho ocurrió en Ingeniero Budge tras una pelea en la vía pública. La mujer se fugó luego del ataque, pero horas después fue entregada por sus propios hijos.

Hoy 17:20

Una violenta discusión entre una pareja en Ingeniero Budge terminó en un crimen que conmociona a la zona. La víctima fue Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, quien murió tras recibir múltiples puñaladas por parte de su pareja, Verónica G., de 51, quien fue detenida horas más tarde.

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El episodio ocurrió frente a una vivienda ubicada sobre la calle Espronceda al 100. Según fuentes judiciales, la pareja se encontraba consumiendo alcohol en la vía pública cuando comenzó una discusión que rápidamente escaló en violencia. Vecinos del lugar indicaron que este tipo de enfrentamientos eran frecuentes entre ambos.

En medio del conflicto, Ríos rompió una botella de cerveza y con el filo le provocó un corte en el rostro a la mujer. La situación se tornó aún más grave cuando ella tomó un cuchillo que tenía el propio hombre y lo atacó en reiteradas oportunidades, provocándole heridas mortales.

Ante la brutal escena, vecinos intervinieron para frenar la agresión y lograron apartar a la mujer. De acuerdo con fuentes del caso, la imputada presentaría problemas de adicción. Tras el ataque, se retiró del lugar y permaneció prófuga durante varias horas.

Ríos fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) ubicada sobre el Camino Presidente Juan Domingo Perón, conocido como Camino Negro, pero falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas. Los peritajes confirmaron lesiones de arma blanca en la espalda y el pecho.

La investigación quedó en manos de la fiscal Carla Irene Furingo, de la Unidad Funcional N° 1, que caratuló el caso como “homicidio agravado por el vínculo”. Tras el hecho, efectivos policiales realizaron un allanamiento de urgencia en el domicilio de la pareja, donde hallaron manchas de sangre, aunque sin lograr dar con la sospechosa en ese momento.

Finalmente, la mujer fue localizada gracias a un llamado de sus propios hijos, quienes informaron a la policía que su madre se encontraba en el domicilio y tenía intenciones de entregarse. Personal policial acudió al lugar y concretó su detención.