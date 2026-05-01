El inesperado reencuentro entre Zaira Nara y Paula Chaves

El reciente reencuentro entre Zaira Nara y Paula Chaves marca un hito tras años de distanciamiento, generando un renovado interés en su relación.

Hoy 19:31

El distanciamiento entre Zaira Nara y Paula Chaves ha sido un tema recurrente en el mundo del espectáculo durante años, alimentado por diversas especulaciones sobre las razones detrás de su ruptura.

Recientemente, en el programa “Sálvese quien pueda” de América TV, la periodista Yanina Latorre abordó las causas que llevaron al fin de esta amistad que había perdurado a lo largo del tiempo.

Según Latorre, este conflicto surgió cuando Wanda Nara instó a su hermana Zaira a investigar el vínculo entre la China Suárez y Mauro Icardi durante el escándalo conocido como “WandaGate”, lo que provocó una serie de malentendidos.

La situación se complicó cuando Zaira visitó a Paula y le solicitó que hablara con la China, quien rápidamente desestimó las dudas, generando así un clima de tensión que dejó a Paula “expuesta” en medio de la controversia.

A pesar de estos conflictos pasados, el destino ha vuelto a unir a Zaira Nara y Paula Chaves, y el reciente encuentro fue calificado como positivo por ambas, lo que sugiere una nueva etapa en su relación.

En una entrevista con el programa Intrusos, Zaira compartió que “hubo un acercamiento” y que “fue algo lindo para las dos”, refiriéndose a la reciente pérdida de Paula, quien sufrió la muerte de su perro, Moro.

Por su parte, Paula Chaves, al ser consultada sobre los detalles de su conversación, prefirió mantener la discreción y afirmó: “No voy a dar muchos más detalles porque me voy a mantener en la postura de no hablar del tema”.