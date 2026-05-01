“Fue bronquitis y muy fuerte”: Mirtha Legrand habló de su salud y anticipó cuándo volverá a la televisión

La conductora contó que está casi recuperada tras semanas de ausencia y confirmó que planea retomar su programa el próximo fin de semana.

Hoy 21:32

Tras semanas de preocupación, y luego de que se conociera que Juana Viale la reemplazará al mando de su programa por tercer fin de semana consecutivo, Mirtha Legrand contó cómo es su estado de salud. La diva dialogó con Ángel de Brito, quien hizo públicas las palabras de la Chiqui.

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Todo sucedió este viernes cuando el conductor de LAM (América) abordó el tema de la salud de Legrand: “Hablé con Chiquita. Tardó en contestarme Mirtha, porque yo le escribí el 22 de abril cuando fue la noticia”, comenzó diciendo la figura de la televisión.

Acto seguido, el periodista procedió a leer la respuesta de la diva: “Acá estoy mirando, y hoy me contestó. Le pregunto: “¿Cómo estás del resfrío?”. Porque en ese momento se decía un resfrío, al principio. Me dijo: “No, Angelito, fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”.

Continuando con la charla, y ante el asombro de sus panelistas, de Brito leyó el mensaje en el que Mirtha le hablaba del momento en el que se enfermó y de cuándo sería su regreso a su programa: “‘Estoy casi repuesta del todo. Besos para todos. Casi totalmente repuesta. Fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración y me hizo mucho daño”.

“Pobre Nico, qué culpa”, reaccionaron las angelitas, refiriéndose a la culpa que podría sentir Vázquez al conocer el estado de salud de Legrand tras visitar su obra. Lejos de esta situación, Ángel le quito toda responsabilidad al actor: “No, bueno, Nico qué culpa tiene. Es el aire normal que hay en todos los teatros. Tampoco ponen temperatura Finlandia, no”.

Para cerrar, el conductor de LAM hizo hincapié en el último mensaje de la diva, el cual reflejaba su entusiasmo por retomar su programa: “Dice: “La semana que viene retomo mi programa”. Bienvenida, Mirtha”.

Este sábado, Juana Viale volverá a ponerse al frente de los clásicos programas de fin de semana de El Trece. Por tercera semana consecutiva El sábado 2 de mayo, desde las 21:30, La Noche de Mirtha contará con la presencia de importantes referentes de la actualidad periodística, la economía y el espectáculo. María O’Donnell, conductora de Urbana Play y autora de un reciente libro sobre Montoneros, y Luciana Geuna, una de las periodistas denunciadas por el presidente Javier Milei esta semana.

Completan la mesa Julián Weich, conductor y actor con una extensa trayectoria en la televisión argentina, conocido por su participación en ciclos emblemáticos como Sorpresa y media y su labor solidaria. A él se suma Miguel ángel Boggiano, economista y consultor, habitual expositor en medios sobre coyuntura económica y finanzas personales.

Para el domingo 3 de mayo, desde las 13:45, Almorzando con Juana ofrece un menú en torno a figuras del espectáculo, la moda y la actuación. Gustavo Garzón será uno de los invitados principales; es actor con una vasta carrera en cine, teatro y televisión. Lo acompañará Mercedes Funes, actriz multipremiada que ha participado en numerosas telenovelas y obras de teatro. Barbie Vélez, actriz y modelo, también dirá presente en la mesa, aportando su perspectiva del mundo del espectáculo.

El ciclo del domingo contará además con Fabián Medina Flores, asesor de moda y panelista, referente en tendencias y estilo, y con Imanol Rodríguez, actor y humorista, conocido por sus trabajos en comedia y su participación en programas televisivos de entretenimiento.

Días atrás, en medio de versiones cruzadas, especulaciones y mensajes de aliento, su hija, Marcela Tinayre, decidió hablar sobre el estado actual de su madre en una comunicación telefónica con Moria Casán en La Mañana con Moria (El Trece).

Marcela, con la sinceridad y el humor que la caracterizan, comenzó minimizando el motivo de la afección de la diva: “Mamá, la verdad, que se enfermó de una estupidez, una huevada, porque si algo tiene es buena salud”. Según relató, el cuadro se originó por la exposición constante al aire acondicionado durante dos días, sin que Mirtha se levantara o pidiera un abrigo a tiempo. “El aire le atacó los bronquios, tiene una bronquitis, la está superando, y su doctor le dijo: ‘Señora, hágase la idea de que esto es 18 a 20 días con todos los cuidados’. Ella está por el día 12, pero tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica, impecable, porque salir con un estado bronquial o una gripe, no te reponés más. Ella no tiene una edad para estar en la calle con una gripe mal curada”, explicó Tinayre.

El tratamiento, según detalló Marcela, en esta etapa se centra en el cuidado extremo. “Ya no toma más antibióticos, está con prevención. Yo voy a verla todas las tardes porque lo único que quiere es trabajar, me dice cuántas cosas se está perdiendo, pero tiene que estar óptima. Por eso, vamos con dos personas más a tomar el té, así que está pendiente de todo lo que dicen, todo lo que hacen...”, relató, mostrando el costado más humano y cotidiano de la diva.