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Tragedia en La Banda: un motociclista derrapó y murió en un camino vecinal

Lo hallaron sin vida en una zona de la localidad de María Luisa.

Hoy 21:40
Foto. Archivo

Un trágico siniestro vial con víctima fatal conmocionó este viernes por la tarde a La Banda. El hecho ocurrió alrededor de las 17.40 en un camino vecinal conocido como “4 Puentes”, en la localidad de María Luisa, donde un hombre fue encontrado sin vida junto a su motocicleta.

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De acuerdo con fuentes policiales de la Subcomisaría Comunitaria de Estación Simbolar (Departamento de Seguridad Ciudadana N°5, Zona Este), la víctima es un masculino que hasta el momento no pudo ser identificado. En el lugar se encontraba una motocicleta Honda Wave 110cc de color rojo, dominio A-065-AUN, a pocos metros del cuerpo.

El hallazgo fue realizado por un vecino, identificado como Alejandro Comán, de 28 años, quien manifestó que al transitar por el camino observó a una persona tendida sobre el enripiado. Inmediatamente se dio aviso a los servicios de emergencia quienes constataron el deceso.

En el lugar trabajó personal policial, junto a efectivos de Policía Científica y Bomberos, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer las causas del hecho. Por disposición del fiscal de turno, Dr. Mariano Gómez, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

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