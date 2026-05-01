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Llegó el momento de la rotación en River: qué equipo pondrá Coudet ante Atlético Tucumán

Tras el triunfo en Brasil y con la clasificación asegurada en el Apertura, el DT apostará por cambios para cuidar cargas de cara al duelo clave ante Carabobo.

Hoy 22:15

Con el calendario apretado y los objetivos ya definidos, en River Plate llegó el momento de bajar cargas. Eduardo Coudet decidió apostar por la rotación y prepara un equipo con varios cambios para recibir este domingo a Atlético Tucumán en el Monumental, desde las 18.30.

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El triunfo agónico en Brasil ante Bragantino marcó un punto de inflexión en la planificación del cuerpo técnico, que ahora prioriza el frente internacional. Con el equipo bien posicionado en la Copa Sudamericana y sin chances de terminar primero en el Torneo Apertura, el foco está puesto en lo que viene.

La idea es clara: administrar esfuerzos y llegar en óptimas condiciones al duelo del próximo jueves ante Carabobo, rival directo en la pelea por el liderazgo del grupo. 

Cambios en el once y descanso para titulares

De cara al compromiso ante el Decano, Coudet analiza un equipo mayoritariamente alternativo, con el objetivo de preservar a los futbolistas que acumulan más minutos.

Uno de los que podría descansar es Aníbal Moreno, que terminó exigido físicamente en Brasil. En su lugar, aparecen nombres que piden pista como Germán Pezzella, Matías Viña, Fabricio Bustos, Lucas Silva, Joaquín Freitas y Kendry Páez.

Además, hay expectativas por la posible vuelta de Juan Fernando Quintero, quien podría reaparecer en la lista tras superar su lesión muscular, mientras que Maximiliano Meza también se perfila como alternativa.

Otro factor que influye en la decisión del DT es la situación disciplinaria.

Jugadores como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y el propio Viña están al límite de amarillas, por lo que podrían ser preservados para evitar suspensiones en un tramo clave de la temporada.

Un calendario que no da respiro

El partido ante Atlético Tucumán será solo una estación más en una seguidilla exigente. Luego, River deberá viajar a Venezuela para enfrentar a Carabobo en un encuentro que puede empezar a definir el grupo en la Sudamericana.

Con ese panorama, el “Chacho” mueve piezas y empieza a gestionar el plantel con mirada estratégica. La rotación ya no es una opción: es una necesidad.

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