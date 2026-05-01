Megaoperativo contra picadas ilegales en La Banda y Termas: secuestraron 22 motos y demoraron a 12 personas

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada de este viernes en distintos puntos estratégicos. Entre los identificados hay menores de edad y todos quedaron a disposición de la Justicia.

Hoy 22:14

Un importante despliegue policial se llevó a cabo durante la madrugada de este viernes en las ciudades de La Banda y Las Termas de Río Hondo, donde efectivos de la Dirección de Seguridad Vial lograron desarticular picadas clandestinas, secuestrar 22 motovehículos y demorar a 12 personas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo comenzó antes de la medianoche y tuvo como objetivo prevenir y erradicar este tipo de prácticas ilegales, que representan un grave riesgo para los participantes y para terceros.

El procedimiento más relevante se registró en La Banda, cerca de la 1 de la madrugada, cuando los uniformados realizaron un bloqueo total sobre avenida Besares, a pocos metros de la Ruta 51. En ese sector, lograron interceptar a los motociclistas que participaban de las maniobras peligrosas.

Como resultado, se retuvieron 12 motos y se identificó a 12 personas —7 hombres y 5 mujeres—, entre las cuales había 4 menores de edad.

En paralelo, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, el operativo permitió el secuestro de otros 10 motovehículos, elevando a 22 el total de unidades retenidas en toda la intervención.

Por disposición del fiscal de turno, los involucrados quedaron demorados y fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria N° 12 de La Banda, mientras que los rodados fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados a dependencias de Seguridad Vial.

Las autoridades destacaron que este tipo de controles continuarán desarrollándose en distintos puntos de la provincia con el fin de reforzar la seguridad vial y evitar siniestros derivados de estas prácticas ilegales.