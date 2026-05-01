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Policiales

Desbaratan un punto de venta de drogas en La Banda: hay dos detenidos y secuestraron cocaína, marihuana y dinero

El operativo se realizó en el barrio 9 de Julio tras una orden judicial. Un hombre quedó detenido y una mujer con arresto domiciliario, ambos acusados por narcomenudeo.

Hoy 22:11

Un procedimiento por narcomenudeo permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en la ciudad de La Banda, donde dos personas fueron detenidas y se secuestraron drogas, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

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El operativo se llevó a cabo el miércoles 29, alrededor de las 15 horas, en un domicilio ubicado en la intersección de calles Sumamao y Arribeños, en el barrio 9 de Julio. La medida fue ordenada por el Juez de Control y Garantías, con intervención de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, y ejecutada por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Durante la requisa, el personal policial logró secuestrar dos fragmentos compactados de cocaína con un peso total de 11,3 gramos, además de una rama de marihuana tipo cogollo y varios envoltorios fraccionados de la misma sustancia. También se incautaron $630.500 en efectivo, una balanza de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y un teléfono celular que será sometido a pericias.

Como resultado del procedimiento, un hombre y una mujer, ambos de 32 años, quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. El sujeto fue trasladado y alojado en sede policial, mientras que la mujer continuará vinculada a la causa bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que avanzará con las medidas correspondientes para determinar el alcance de la actividad ilegal.

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