La Municipalidad participó en La Piedad de una ceremonia recordatoria a los trabajadores fallecidos

La celebración se hizo en la Cruz Mayor del cementerio.

Hoy 21:49

El secretario de Coordinación de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benvanente, acompañado por el subsecretario del área, Dr. Daniel Kobylanski, participaron de la invocación religiosa en recordación a los trabajadores fallecidos, encabezada por la secretaria de Trabajo de la provincia, Prof. Julia Comán.

La ceremonia, que además contó con la colocación de ofrendas florales, se desarrolló en la Cruz Mayor del Cementerio La Piedad y tuvo el acompañamiento de otros funcionarios del organismo provincial.