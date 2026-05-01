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La Municipalidad recordó que este sábado se reforzará la recolección de residuos tras el feriado del Día del Trabajador

Se hará el trabajo en los horarios y recorridos habituales para todos los barrios.

Hoy 21:45
recoleccion residuos

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital recordó que tras el feriado del Día del Trabajador, este sábado se reforzará la recolección de residuos.

Por lo tanto, con esta medida excepcional para esta jornada, la tarea del personal municipal se cumplirá en los horarios y recorridos habituales para todos los barrios de la ciudad.

La repartición recordó además a los vecinos sacar los residuos domiciliarios debidamente embolsados en los minutos previos al paso del camión recolector.

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