A casi un mes del doble terremoto, ya son más de 5.300 los muertos y miles de personas siguen desaparecidas en Venezuela

El dato lo difundió el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Si bien no hay registros oficiales, se estima que hay más de 29.000 personas desaparecidas.

Hoy 05:29

A casi un mes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido en Venezuela, el número de muertos ascendió a 5.346, mientras que la cantidad de heridos se mantienen en 16.740. Los datos fueron confirmados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

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De acuerdo con el informe que brindó a través de Telegram el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hay 23.122 personas en 107 campamentos transitorios y unas 128.324 familias que fueron asistidas por las autoridades.

El impacto de los movimientos telúricos - que tuvieron un total de 1.405 réplicas desde el 24 de junio- se tradujo en más de 850 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial.

En medio el desastre, el gobierno venezolano informó que alrededor de 240 familias recibieron las primeras viviendas que se otorgaron a afectados por los terremotos. La entrega de los departamentos estuvo a cargo de la mandataria.

En tanto, si bien no hay cifras oficiales de desaparecidos, la web ciudadana 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' registra a 29.500 personas con paradero desconocido.

Más allá de la falta de un registro gubernamental, se estima que el número de personas que desaparecieron en medio de la catástrofe podría ascender a 50.000, según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio.

En un panorama desolador, por estos días, las victimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira.

Además, el gobierno y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estiman que hay 2.106.000 toneladas de escombros. El cálculo surge del sobrevuelo de drones, helicópteros, y mediciones en campo.

La identificación de los muertos

Por otra parte, la administración venezolana convocó a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos del doble sismo. El llamado está dirigido a quienes conozcan o tengan indicios de que sus seres queridos se encuentran en morgues de La Guaira -el estado más afectado por los terremotos-, o de Bello Monte, Caracas.

La convocatoria fue difundida a través de un comunicado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y el Ministerio de Interior, donde señalan que el objetivo es "lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias".