Colapinto estuvo cerca de sumar puntos, pero finalizó 10° en la Sprint de Miami

El piloto argentino había comenzado bien, pero un leve toque con Verstappen lo hizo perder posiciones. Norris fue el ganador, mientras que Gasly terminó octavo y sumó.

Hoy 14:13

Franco Colapinto finalizó décimo en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, cuarta fecha del campeonato 2026, y se quedó a las puertas de los puntos tras una competencia condicionada por un incidente en la largada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El piloto argentino de Alpine, que había partido desde el octavo lugar, perdió terreno en los primeros metros luego de un roce con Max Verstappen, en una maniobra en la que también estuvo involucrado Lewis Hamilton.

El toque que cambió su carrera

Colapinto logró emparejar a los dos campeones del mundo en la largada, pero al llegar a la primera variante del circuito urbano quedó en una posición comprometida.

Al tomar la cuerda interna, sin adherencia suficiente, su monoplaza se rozó con el Red Bull de Verstappen —que a su vez intentaba evitar contacto con la Ferrari de Hamilton—, lo que desestabilizó al Alpine A526.

Ese episodio lo hizo perder posiciones rápidamente y también fue superado por su compañero Pierre Gasly, quien finalmente terminó octavo, ocupando el último puesto que otorga puntos en este formato.

Un ritmo condicionado

A lo largo de las 19 vueltas, Colapinto debió lidiar con un auto complicado, afectado por el contacto inicial.

El argentino intentó sostener su posición frente al avance de Isack Hadjar, pero el piloto de Red Bull logró superarlo en la vuelta 17 y lo relegó definitivamente al décimo lugar.

Además del daño en la dirección, el desgaste de los neumáticos traseros complicó aún más su rendimiento, generando pérdida de tracción en las curvas y dificultando la defensa de su posición.

McLaren dominó sin oposición

En la punta, McLaren volvió a mostrar su poderío con un contundente 1-2.

El campeón mundial Lando Norris se quedó con la victoria, seguido por su compañero Oscar Piastri, sin mayores complicaciones a lo largo de la carrera.

Detrás, la Ferrari de Charles Leclerc completó el podio, mientras que también se destacó el duelo interno en Mercedes entre George Russell y Kimi Antonelli, con ventaja para el británico.

Balance y lo que viene

Más allá del resultado, el fin de semana sigue abierto para Colapinto y Alpine, que aprovecharán los datos recopilados para ajustar el auto de cara a la clasificación y la carrera principal del domingo.

El argentino mostró buen ritmo en clasificación y, pese al incidente en la Sprint, dejó señales positivas que alimentan la expectativa para lo que resta del Gran Premio en Miami.