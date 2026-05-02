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Preocupación en Paises Bajos: planeaban un atentado contra dos hijas de la reina Máxima

El caso salió a la luz esta semana y el sospechoso fue arrestado tras poseer una nota que decía “baño de sangre”.

Hoy 13:36

Un hombre de 33 años fue detenido en La Haya y acusado de planear un ataque contra dos hijas de la reina Máxima, la princesa heredera Catharina-Amalia (22) y su hermana Alexia (20). El caso encendió las alarmas en todo el pais y reavivó el debate sobre la seguridad de la familia real de Países Bajos.

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Según informó el diario británico The Telegraph, el sospechoso fue capturado en febrero mientras portaba dos hachas con inscripciones inquietantes: los nombres “Alexia”, “Mossad” (la agencia de inteligencia israelí) y la frase nazi “Sieg Heil”.

Además, llevaba una nota manuscrita donde aparecían los nombres de las princesas Amalia y Alexia y las palabras “baño de sangre”.

Por cuestiones de privacidad, la fiscalía de La Haya no difundió la identidad del detenido ni detalles sobre el motivo detrás del plan. El lunes próximo se realizará una audiencia procesal para definir los pasos a seguir en la causa.

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