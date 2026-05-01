Clásico a todo o nada: Lawn Tennis y Old Lions se enfrentan en el Parque Aguirre con clima de final

El duelo se jugará este sábado desde las 16.30 por la última fecha de la primera fase de la Liga del Norte Grande. Ambos llegan en alza y con objetivos en juego.

Hoy 08:06

El rugby santiagueño se prepara para vivir una de sus jornadas más esperadas del año. Santiago Lawn Tennis y Old Lions protagonizarán este sábado desde las 16.30 un nuevo clásico en el Parque Aguirre, por la última fecha de la primera fase de la Liga del Norte Grande, en un escenario que promete un marco multitudinario.

Ambos equipos llegan entonados, no solo por lo que representa este enfrentamiento, sino también por sus recientes resultados. Lawn Tennis, con 15 puntos, ya aseguró su clasificación a la siguiente instancia, mientras que Old Lions, que suma 13 unidades, está a un paso de lograr el mismo objetivo.

Old Lions, con cuentas claras

El León necesita al menos un punto para garantizar su lugar en la segunda fase. En caso contrario, deberá depender de otros resultados: que Tiro Federal pierda ante Tigres y que Gimnasia y Tiro de Salta no sume punto bonus frente a Santiago Rugby, que ya no tiene chances de clasificación.

Más allá de las matemáticas, el clásico siempre se juega aparte. Cada vez que estos dos equipos se enfrentan, el interés crece y la expectativa se multiplica.

Una jornada a puro rugby

El espectáculo no será solo en Primera. Desde la mañana habrá actividad en todas las divisiones: M15, M16, M17 y M19 jugarán sus respectivos encuentros, mientras que a las 14.45 será el turno de los equipos de Intermedia.

Además, Santiago Lawn Tennis organizó una gran previa desde el mediodía en el anexo del club, con música en vivo, puestos de comida, juegos para niños y distintas propuestas recreativas, buscando generar un ambiente festivo para toda la familia.

Entradas y organización

La venta de entradas se realizó de manera anticipada a través del sitio Passline, aunque quienes aún no hayan adquirido su ticket podrán hacerlo en la boletería habilitada en calle Urquiza, en el anexo del club local.

También se juega el Apertura

La acción del rugby continuará el domingo con la quinta fecha del Torneo Apertura “Juan Pablo Vaca Caldera” de la Unión Santiagueña.

El partido destacado será en La Banda, donde el escolta Olímpico recibirá al líder invicto Old Lions Rojo, en un duelo clave por la cima.

Además, en Añatuya, el local enfrentará a Old Lions Azul, mientras que en la capital, Santiago Lawn Tennis será anfitrión de Termas RC. Todos los encuentros comenzarán a las 16.30.

El fin de semana promete rugby de alto nivel, con clásicos, definiciones y mucho en juego en cada cancha.