Arsenal defiende la punta ante Fulham y busca dar otro paso hacia el título en la Premier League

El equipo de Mikel Arteta recibe este sábado a Fulham con la chance de estirar la ventaja sobre Manchester City en una fecha clave del campeonato inglés.

Hoy 03:06

Arsenal afrontará este sábado un compromiso determinante en la pelea por la Premier League cuando reciba a Fulham en el Emirates Stadium, por la fecha 35, con el objetivo de consolidarse en la cima y acercarse a un título que no consigue desde la histórica temporada 2003/04.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega como líder con 73 puntos, tres más que Manchester City, su principal perseguidor, que tiene un partido menos y recién jugará el lunes ante Everton.

Una oportunidad para meter presión

Si Arsenal logra quedarse con los tres puntos, podrá estirar la diferencia a seis unidades, al menos de manera provisoria, y trasladarle toda la presión al equipo de Pep Guardiola, que cerrará la fecha.

El equipo londinense viene de empatar 1-1 frente a Atlético de Madrid por la Champions League, pero Arteta dejó en claro que la prioridad es sostener el rendimiento en el torneo local.

Bajas sensibles en el líder

Para este encuentro, Arsenal no podrá contar con Kai Havertz ni Jurrien Timber, ambos fuera por lesión, en un contexto donde cada detalle puede ser determinante en la recta final del campeonato.

Fulham, con aspiraciones europeas

Por su parte, Fulham ocupa el décimo puesto con 48 puntos y aún se mantiene en la pelea por meterse en competiciones europeas.

El equipo forma parte de un grupo muy parejo en la mitad de la tabla junto a Brighton, Bournemouth, Chelsea, Brentford y Everton, todos con chances de escalar posiciones.

Una fecha decisiva

La jornada 35 comenzó el viernes con la victoria de Leeds United por 3-1 ante Burnley, un resultado clave en la lucha por la permanencia.

Este sábado también se jugarán:

Brentford vs. West Ham

Newcastle vs. Brighton

Wolverhampton vs. Sunderland

Arsenal vs. Fulham

El domingo será el turno de:

Bournemouth vs. Crystal Palace

Manchester United vs. Liverpool

Aston Villa vs. Tottenham

Mientras que el lunes cerrarán:

Chelsea vs. Nottingham Forest

Everton vs. Manchester City

Así está la tabla

Arsenal lidera con 73 puntos, seguido por Manchester City (70), Manchester United (61), Liverpool y Aston Villa (58), y Brighton (50).

En la zona baja, Tottenham aparece en puestos de descenso con 34 unidades, acompañado por Burnley y Wolverhampton, ambos muy comprometidos.

Con este panorama, Arsenal sabe que cada partido es una final. Y ante Fulham, tiene la chance de dar otro paso decisivo hacia la gloria.