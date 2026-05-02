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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 MAY 2026 | 20º
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El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 2 de mayo de 2026: la máxima llegará a 24°C

El cielo estará mayormente nublado y habrá una temperatura agradable durante el día.

Hoy 01:20

El primer sábado de mayo se presenta con condiciones estables en Santiago del Estero, según el pronóstico oficial. La jornada de este 2 de mayo arrancará con una temperatura mínima de 16°C y alcanzará una máxima de 24°C, en un contexto de nubosidad variable pero sin probabilidades significativas de lluvias.

Durante la madrugada se espera un cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la mañana, la tarde y la noche las condiciones tenderán a mantenerse mayormente nubladas. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén precipitaciones.

En cuanto a las condiciones generales, se registra una humedad elevada del 94%, con vientos suaves del sector sur a 8 km/h y una visibilidad óptima de 10 kilómetros.

De esta manera, el sábado se perfila como una jornada otoñal típica, con clima templado y sin sobresaltos, ideal para actividades al aire libre.

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