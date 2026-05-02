La policía de Salta incauta motopartes reclamadas por la justicia

La policía de Salta realizó el secuestro de motopartes, incluyendo un motor y un chasis, en Rentas municipal tras un requerimiento judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy 01:24

La policía de Salta, a través de la Subdirección General de Investigaciones, llevó a cabo un procedimiento en Salvador Mazza que resultó en el secuestro de varias partes de motocicletas relacionadas con una causa judicial.

Esta intervención se originó tras una alerta emitida por Rentas de la Municipalidad, donde se notificó sobre la existencia de bultos retenidos por falta de documentación. Al ser inspeccionados, se descubrió que contenían motopartes.

En este contexto, efectivos del Grupo de Investigadores del Sector 43 realizaron las verificaciones pertinentes y lograron identificar un motor y un chasis que estaban sujetos a un pedido de secuestro vigente solicitado por la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento culminó con el secuestro de motor, chasis y otras partes correspondientes a distintas motocicletas, lo que refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el tráfico de piezas no documentadas.

Las motopartes confiscadas serán analizadas y se dará seguimiento a la causa judicial en curso. La Fiscalía de Saavedra y Núñez de CABA se encuentra involucrada en este proceso legal.

Este tipo de intervenciones es fundamental para asegurar que las piezas de motocicletas en circulación cumplan con las normativas legales y que no estén vinculadas a actividades ilícitas.