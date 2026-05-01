Central Córdoba quiere cerrar el Torneo Apertura con una sonrisa ante un Boca alternativo en el Estadio Único

El Ferroviario busca dar el golpe en el "Madre de Ciudades" ante un Xeneize ya clasificado, pero que llega golpeado al duelo. Viví el minuto a minuto por Diario y Radio Panorama.

Hoy 10:12

Central Córdoba y Boca se ven las caras en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará desde las 16.15, con arbitraje de Nazareno Arasa.

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El equipo conducido por Lucas Pusineri llega sin posibilidades de clasificación a los playoffs. Actualmente se ubica en el puesto 13 de la tabla, aunque viene de conseguir una victoria en la fecha anterior.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final y llega en el segundo puesto de la Zona A con 27 puntos, a uno de Estudiantes de La Plata. Un triunfo le permitiría finalizar como líder, lo que otorgaría la ventaja de definir las instancias eliminatorias como local, a excepción de la final.

Con una agenda exigente y un compromiso clave por la Copa Libertadores en el horizonte, el cuerpo técnico optaría por una formación alternativa para este encuentro.

Probable formación de Central Córdoba:

Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Probable formación de Boca:

Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.