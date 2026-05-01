Colapinto va por los puntos en Miami: largará octavo en la Sprint tras su mejor clasificación

El piloto argentino firmó una gran qualy y partirá desde zona de puntos en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami.

Hoy 09:06

Franco Colapinto afrontará este sábado una gran oportunidad en la Fórmula 1: largará desde el octavo puesto en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, luego de protagonizar su mejor clasificación desde que llegó a Alpine.

El piloto argentino se metió en la Q3 y confirmó su crecimiento dentro del equipo en un fin de semana que marca el regreso de la categoría tras el parate por la guerra en Medio Oriente.

Una chance concreta de sumar

A diferencia de la carrera principal, la Sprint otorga puntos solo a los ocho primeros, por lo que Colapinto partirá justo dentro de la zona de puntuación, con la posibilidad concreta de sumar por segunda vez en la temporada tras su décimo puesto en el Gran Premio de China.

Además, el pilarense largará por delante de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó décimo, en una actuación colectiva destacada de Alpine, que no lograba meter a sus dos autos en el top 10 desde Mónaco 2024.

Entre los rivales directos en la pelea estará Isack Hadjar, con Red Bull, en una zona media muy competitiva.

Norris, en la pole

La clasificación quedó en manos de Lando Norris (McLaren), mientras que el italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato, partirá desde la primera fila.

Igualó su mejor largada

Con este resultado, Colapinto igualó su mejor posición de partida en la Fórmula 1, ya que también había largado octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, cuando todavía corría para Williams.

En aquella ocasión, incluso logró mejorar su resultado final, lo que alimenta la ilusión de repetir o superar esa actuación en Miami.

“Me sentí rápido desde el principio”

Tras la clasificación, el argentino se mostró satisfecho por el rendimiento y destacó el trabajo del equipo.

“Feliz de haber entrado a Q3 después de tanto tiempo. Me sentí rápido desde el principio del día y las vueltas iban saliendo solas”, afirmó.

Además, remarcó la evolución del auto: “Hicimos cambios positivos, fuimos en la dirección correcta con el equipo y los ingenieros”.

El efecto del receso

Colapinto también valoró el parate de la categoría, que le permitió al equipo reorganizarse.

“El parón nos hizo muy bien para arrancar de cero otra vez”, explicó.

De todos modos, se mostró enfocado en lo que viene: “Contento hoy, a disfrutar un poquito, y laburar mañana”.

Se enciende la ilusión

Con un auto en evolución y confianza en alza, Colapinto afronta la Sprint con expectativas.

Largando desde el octavo puesto, el objetivo será claro: sostener la posición y sumar puntos, en un fin de semana que puede marcar un nuevo paso adelante en su crecimiento dentro de la Fórmula 1.

Los horarios y el cronograma completo del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: realizado

Clasificación sprint: realizado

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14 horas

Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17.00 horas

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

Cómo es el circuito del GP de Miami de la F1

El Circuito Internacional de Miami es una pista temporal que está ubicada en el predio del Hard Rock Stadium y por eso tiene un diseño muy urbano de 19 curvas. Fue incorporado al calendario de la Máxima recién en 2022.

Número de vueltas: 57

Longitud del circuito: 5.412 kilómetros

Distancia de carrera: 308.326 kilómetros

Vuelta récord: Max Verstappen (2023) 1:29.708

