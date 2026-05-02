Quedó en dos ruedas: conductor perdió el control y chocó contra una columna de alumbrado

El siniestro ocurrió alrededor de las siete de la mañana en Avenida Madre de Ciudades entre calles 16 y 17. El conductor sufrió heridas leves.

Hoy 08:18

Personal policial fue alertado alrededor de las siete de la mañana de este sábado, sobre un accidente de tránsito ocurrido en Avenida Madre de Ciudades entre calle 16 y 17, del barrio Borges, donde un vehículo quedó en dos ruedas, con su trompa sobre la vereda y apoyado contra una columna de alumbrado público.

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Así quedó el Volkswagen Gol

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Personal policial de la UTM llegó al lugar y confirmó lo ocurrido, llegando posteriormente una unidad de Comisaría Novena (por jurisdicción), una ambulancia del SEASE, División Criminalística y Seguridad Vial.

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En el lugar se encontraba el conductor, Raúl Matías Ruiz (35), este habría manifestado que perdió el control del rodado impactando contra la columna.

Por fortuna no hubo que lamentar más personas heridas o mayores daños, debido a que la hora en la que ocurrió el accidente había poco tráfico por el lugar.