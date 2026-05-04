Un auto se incrusta en una vivienda en Salta durante un incidente inesperado

Un automóvil perdió el control y chocó contra una vivienda en Salta, generando tensión en la zona.

Hoy 01:15

La tranquilidad del mediodía en Salta se vio abruptamente interrumpida cuando un automóvil perdió el control y terminó incrustado en el frente de una vivienda situada sobre avenida Asunción al 1100.

Según reportes de medios locales como FM Ruta 66, el incidente ocurrió alrededor de las 12:30 y fue protagonizado por un hombre de aproximadamente 30 años que circulaba solo en su vehículo.

Los motivos por los cuales el conductor perdió el control del vehículo se encuentran en investigación, aunque el impacto provocó daños materiales considerables en la estructura de la vivienda y afectó a un poste cercano que quedó inclinado sobre la propiedad.

El evento causó momentos de alta tensión, especialmente porque una mujer de 30 años estaba en la puerta del domicilio realizando ventas y, en un giro del destino, se apartó segundos antes del choque tras recibir una llamada telefónica.

A pesar de que la mujer no sufrió lesiones, fue asistida por personal de emergencia debido a un estado de shock tras el incidente. El conductor del automóvil, por su parte, resultó ileso y se le realizó un test de alcoholemia que dio un resultado negativo.

En el lugar del accidente, se presentaron efectivos policiales y servicios de emergencias que colaboraron en la atención de la situación, mientras se llevan a cabo las actuaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del hecho.