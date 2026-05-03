Sube el rechazo a Donald Trump y ya llega al 76% de desaprobación

Un sondeo de Washington Post-ABC-Ipsos muestra caída en la aprobación del presidente, fuerte crítica a su gestión en Irán y la economía. Esto complica al Partido Republicano de cara a las legislativas.

Hoy 20:26

A seis meses de las elecciones legislativas de noviembre, el Partido Republicano enfrenta un clima político en deterioro, con una amplia insatisfacción de los estadounidenses respecto al liderazgo del presidente Donald Trump en la guerra con Irán y en otros temas clave, y con un electorado en el que los demócratas están significativamente más motivados para votar, según una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos.

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La aprobación de Trump en temas económicos que fueron clave para su regreso político en 2024 ha caído desde que lanzó la guerra con Irán a fines de febrero.

Los estadounidenses desaprueban su manejo de la situación con Irán por 66% contra 33%. Su evaluación sobre la economía cayó siete puntos, hasta el 34%, mientras que los precios del combustible aumentaron.

Su aprobación en inflación bajó cinco puntos, hasta el 27%, y su peor calificación se da en la percepción sobre el costo de vida en general: solo el 23% aprueba su gestión, frente a un 76% que la desaprueba.

La aprobación general de Trump se ubica ahora en 37%, prácticamente igual al 39% de febrero. Pero su desaprobación alcanzó el 62%, el nivel más alto de sus dos mandatos. Entre los republicanos, su aprobación se mantiene estable en 85%, pero sus cifras entre independientes con inclinación republicana cayeron a un mínimo de 56%. Entre los independientes en general, su aprobación es del 25%.

Trump obtiene sus mejores cifras en inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México (45% de aprobación y 54% de desaprobación). Su desempeño en inmigración en general es peor: 40% aprueba y 59% desaprueba, prácticamente sin cambios respecto a febrero, aunque ya entonces marcaba el peor nivel de su segundo mandato.

Las débiles cifras de aprobación del presidente ponen en serio riesgo la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes y ahora también amenazan su mayoría en el Senado.

Entre los votantes registrados, los demócratas tienen una ventaja de cinco puntos en la preferencia para las elecciones legislativas, frente a una ventaja de dos puntos en febrero y octubre.

La ventaja demócrata crece a nueve puntos entre quienes están absolutamente seguros de votar. Además, los demócratas son mucho más propensos que los republicanos a considerar que votar este otoño es más importante que en elecciones de medio término anteriores (73% frente a 52%), un cambio respecto a 2022, cuando ambos partidos estaban prácticamente igualados en ese aspecto.