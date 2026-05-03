Tensión en La Libertad Avanza: Lemoine cruzó con dureza a Villarruel y expuso la interna

La diputada cuestionó a la vicepresidenta en redes sociales y puso en duda su alineamiento con el oficialismo.

Hoy 19:38

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar en evidencia este domingo tras un fuerte cruce entre la diputada Lilia Lemoine y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

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A través de redes sociales, Lemoine lanzó críticas directas contra la titular del Senado, a quien calificó con términos irónicos y cuestionó su compromiso con el espacio político que lidera el presidente Javier Milei.

El enfrentamiento se desató luego de que la legisladora reaccionara a una publicación que analizaba un posible acercamiento entre Villarruel y el expresidente Mauricio Macri. En ese marco, Lemoine insinuó que la vicepresidenta tendría intenciones de perjudicar a eventuales aliados, al sugerir que ante ese tipo de escenarios “empieza a planear” maniobras políticas.

Las declaraciones profundizan las diferencias dentro del oficialismo, en especial por el perfil que Villarruel viene consolidando desde el Senado, con agenda propia y posturas que en más de una oportunidad generaron incomodidad en el entorno más cercano al Ejecutivo.

El cruce escaló aún más cuando Lemoine ironizó sobre el futuro político de la vicepresidenta y la vinculó con sectores del peronismo. En ese sentido, deslizó que podría terminar integrando una fórmula junto al exfuncionario Guillermo Moreno, en una crítica que dejó al descubierto la creciente tensión interna.

El episodio vuelve a exponer las fricciones dentro de La Libertad Avanza, en un contexto donde conviven distintas estrategias y miradas sobre el rumbo político del espacio.