Atlético Tucumán le dio un duro cachetazo a River en el Monumental

El Millonario cayó por 1 a 0 ante el Decano, en el cierre de la fase regular del Apertura.

Hoy 20:37

River protagonizó una noche para el olvido en el Monumental y cayó 1-0 frente a Atlético Tucumán, en un resultado que golpea más por las formas que por la tabla. El equipo de Eduardo Coudet nunca logró imponer condiciones, fue superado en momentos clave y terminó reprobado por su gente tras una actuación muy por debajo de lo esperado.

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El contexto ya marcaba un dato fuerte: Atlético Tucumán no ganaba como visitante desde hacía 464 días. Sin embargo, el equipo tucumano supo hacer su negocio, golpeó en el momento justo y luego se defendió con orden. River, en cambio, cayó en la misma dinámica que lo viene acompañando: poca generación de juego, desconcierto y una alarmante falta de ideas en los metros finales.

Desde lo futbolístico, el Millonario mostró muchas falencias. Le costó generar volumen de juego y nunca encontró circuitos claros. Maxi Meza sintió la inactividad tras varios meses sin jugar, Juanfer Quintero estuvo lejos del área y sin socios, y Kendry Páez no logró romper líneas con claridad. A eso se sumó un Colidio sin peso ofensivo y errores defensivos que terminaron siendo determinantes en el gol rival.

Atlético Tucumán, por su parte, apostó a un planteo inteligente: orden, concentración y eficacia. Aprovechó una desatención defensiva de River y convirtió el único gol del partido, para luego cerrarse bien y resistir los intentos del local. Incluso pudo ampliar la ventaja en alguna contra, ante un River desbalanceado.

El tramo final mostró a River empujando sin ideas, más por obligación que por convicción. Apenas el juvenil Pereyra insinuó algo distinto con sus gambetas, pero no alcanzó. La más clara fue un cabezazo de Salas que dio en el travesaño, reflejo de una noche torcida en todos los sentidos.

Más allá de que la derrota no modifica su posición en la tabla, el golpe es fuerte por lo que viene. Con los playoffs en el horizonte y la definición de la Copa Sudamericana en puerta, River dejó una imagen que preocupa y que deberá corregir rápidamente si quiere ser protagonista.