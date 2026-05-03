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Policiales

Amenazó de muerte a una vecina, se exhibía armado en redes y terminó detenido tras allanamientos en La Banda

El acusado fue apresado luego de una investigación por intimidaciones en el barrio San Javier. Secuestraron un revólver y un rifle durante los operativos.

Hoy 20:44

Un hombre fue detenido en la ciudad de La Banda luego de ser acusado de amenazar de muerte a una vecina y exhibir armas de fuego en redes sociales, en un hecho que generó preocupación en el barrio San Javier.

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La investigación se inició semanas atrás a partir de la denuncia de una mujer, quien manifestó que el sospechoso, junto a otros individuos, se presentó en su vivienda para intimidarla y acusarla de ser “informante” sobre presuntas actividades ilícitas en la zona.

A partir de las tareas investigativas, efectivos del Departamento Robo y Hurto Banda lograron establecer que el acusado publicaba en redes sociales imágenes en las que se lo veía portando armas de fuego, lo que reforzó las sospechas en su contra.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía interviniente ordenó dos allanamientos simultáneos en inmuebles del sector, procedimientos que culminaron con la detención del sospechoso y el secuestro de un revólver calibre 22 con tres vainas servidas y un rifle.

El operativo permitió neutralizar las amenazas contra la víctima y retirar de circulación el armamento, que era utilizado para amedrentar a vecinos del lugar.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia, imputado por los delitos de amenazas y tenencia ilegítima de armas.

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