Violento enfrentamiento en Los Juríes: amenazó a policías a tiros y terminó detenido con un arsenal de armas

El hecho se originó por una pelea en la vía pública. Secuestraron armas de fuego, municiones de distintos calibres y una “tumbera”. El acusado tenía pedido de captura y quedó imputado por varios delitos.

Hoy 20:48

Un grave episodio de violencia se registró en la ciudad de Los Juríes, donde un enfrentamiento en la vía pública derivó en la detención de un joven que amenazó a policías con un arma de fuego, y en el posterior secuestro de armamento tras allanamientos realizados en distintos domicilios.

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El hecho que dio origen a la causa ocurrió el viernes 22 de abril sobre avenida San Martín, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N°48 fueron alertados sobre una pelea con disparos. Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un joven de 21 años que, a los gritos, los amenazó apuntándoles con un arma, advirtiendo: “al primero que se baje le disparo”.

El sospechoso fue rápidamente reducido y, durante la requisa, le secuestraron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros que llevaba oculto entre sus prendas. Además, los efectivos constataron que sobre él pesaba una orden de aprehensión vigente por una causa de hurto.

El joven fue trasladado a sede policial, donde el médico de turno constató que presentaba heridas en el rostro y una lesión de arma de fuego en la pantorrilla izquierda. En tanto, el otro involucrado en la pelea logró darse a la fuga. Durante su permanencia en la dependencia, el acusado intentó autolesionarse.

A partir de este episodio y en el marco de la investigación por hurto, daños y abuso de armas, la Justicia ordenó dos allanamientos simultáneos el 2 de mayo en los barrios Centro y Mataderos.

En uno de los domicilios, los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .22, tres cargadores y un total de 128 cartuchos de distintos calibres (.22, 9 mm y .38), que se encontraban ocultos en un ropero y en un cesto de basura del patio.

En el segundo inmueble, los uniformados hallaron un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, escondida entre prendas de vestir.

Todos los elementos fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente. En tanto, el joven permanece aprehendido mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades y el origen del armamento secuestrado.