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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 MAY 2026 | 17º
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Policiales

Dos hombres fueron detenidos tras ser acusados de un violento arrebato contra una jubilada

Una jubilada denunció haber sido victima de un hurto en los alrededores de las calles Garibaldi y Pedro Leon Gallo de la Capital santiagueña.

Hoy 21:15

Dos malvivientes que fueron acusados de un arrebato contra una jubilada en el barrio Centro de Santiago del Estero, fueron detenidos durante la jornada de este domingo tras haber robado violentamente las pertenencias de la señora que se encontraba circulando sola al momento del hecho.

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Según fuentes policiales, los dos hombres identificados con domicilio en barrio Juan Felipe Ibarra y Libertad, uno joven de 18 años de edad y otro adulto de 34 años, se encontraban circulando a bordo de una motocicleta de 100c.c y sorprendieron desde atrás a una jubilada, robándole mediante forcejeos su cartera con documentación personal, anteojos, un teléfono celular y la suma de $70.000.

La investigación desarrollada por efectivos del Departamento Robo y Hurto Capital permitió la detención de ambos involucrados y el secuestro de la motocicleta utilizada para cometer el ilícito.

Ambos sujetos fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron alojados a disposición de la fiscalía interviniente, enfrentando cargos por el delito de robo bajo la modalidad de arrebato.

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