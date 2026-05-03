Norma Fuentes participó de las actividades conmemorativas por el día del animal

La intendente destacó el trabajo conjunto con organizaciones y resaltó el impacto de las castraciones gratuitas en el control de la fauna urbana.

Hoy 21:52

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió al desfile de mascotas que se realizó en la retreta de plaza Libertad, en el marco de las actividades por el día del animal organizado por el Rincón de las Mascotas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; el subsecretario de Salud y Desarrollo Social Mauro Kalinski; la coordinadora del Programa de Zoonosis y Tenencia Responsable, Alejandra Pérez, y la diputada provincial, Cecilia Valdez. Alli, fue recibida por Adriana Albornoz de la ONG organizadora.

La jefa comunal destacó que hace 11 años que se lleva adelante esta celebración de la que participan familias con sus mascotas, además de artesanos y emprendedores locales con su producción.

“Es importante el enlace que se ha realizado entre el estado y las asociaciones, y son ellas las que llevan adelante diversas actividades", indicó.

La Ing. Fuentes remarcó que el municipio duplicó la cantidad de esterilizaciones gratuitas de perros y gatos a través de postas en diferentes barrios lo que permitió controlar la fauna urbana.

Por su parte Albornoz, destacó que el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital "ha sido constante y un pilar básico para concientizar a la comunidad y que se involucre, como en el caso de las castraciones gratuitas para evitar la superpoblación".

La intendente Fuentes también recorrió los stands institucionales y puestos de artesanos ubicados alrededor de la retreta de la plaza Libertad.