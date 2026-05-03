La empresa Aguas de Santiago realizará un corte de tránsito en calle Urquiza para reparar un colector

Según comunicó la empresa el tiempo estimado del corte en ese sector será de dos semanas.

Hoy 21:58

Por razones de trabajos de reparación de un colector profundo, que realizará la empresa Aguas de Santiago S.A. se producirá un corte de tránsito de la calle Urquiza, entre Independencia y 24 de Setiembre.

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Según comunicó la empresa el tiempo estimado del corte en ese sector será de dos semanas.

Por lo tanto, se solicita a los conductores tomar las precauciones del caso para evitar demoras en esa zona.