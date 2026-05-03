“Dame el celular o te disparo”: delincuente intentó asaltar a un menor, fue abandonado por su cómplice y terminó detenido

El hecho ocurrió durante la noche de ayer sábado, en la ciudad de Las Termas. El personal policial actuó rápidamente al observar el intento de robo al menor de 15 años, que circulaba por la calle San Lorenzo y Francisco Soldano.

Hoy 21:51

El hecho se produjo durante la noche de ayer sábado, cuando los efectivos policiales que se encontraban realizando su recorrido preventivo en las calles San Lorenzo y Francisco Soldano del barrio Centro, escucharon los pedidos de auxilio de la victima y actuaron rapidamente en el intento de asalto al menor.

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Según fuentes policiales, uno de los involucrados fue identificado como un hombre de 28 años, con domicilio en barrio Villa Nueva, y se dirigía hacia una motocicleta Honda Wave donde lo esperaba su cómplice. El conductor, que aún no fue identificado, se percató de la presencia policial y aceleró, dándose a la fuga en dirección a la avenida Néstor Kirchner, abandonando a su acompañante.

En el lugar se presentó la víctima, un adolescente de 15 años, quien relató que el acusado lo había abordado exhibiendo un objeto plateado y amenazándolo con la frase: “Dame el celular o te disparo”.

Tras el procedimiento, el personal policial informó lo ocurrido a la madre del menor, quien se presentó en la dependencia para radicar la denuncia correspondiente.

En este hecho intervino el personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), y por disposición del fiscal de turno, el acusado quedó alejado en la Comisaría Comunitaria N° 50 en calidad de aprehendido, imputado por el delito de robo calificado en grado de tentativa.