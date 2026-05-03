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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 MAY 2026 | 17º
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Policiales

Fuerte choque en La Banda: dos motocicletas colisionaron y ambos conductores fueron hospitalizados

El accidente ocurrió alrededor de las 18:40 de este domingo, en avenida Belgrano y Besares de la ciudad bandeña.

Hoy 21:17

En la jornada vespertina de este domingo a las 18:40, un hombre que se encontraba viajando por avenida Belgrano en el barrio Centro de la ciudad de La Banda, colisionó contra otra motocicleta que venia circulando por la misma calle tras intentar cruzar para avenida Besares.

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Según fuentes policiales, uno de los involucrados fue identificado como un joven de 19 años, con domicilio en el departamento Moreno, el cual circulaba a bordo de una motocicleta Motomel de 150c.c. El mismo informó a las autoridades que se encontraba circulando por avenida Belgrano en sentido este a oeste, y por motivos a establecer terminó impactando contra otro rodado del mismo porte.

Debido a la violencia del accidente, ambos conductores fueron trasladados al Centro Integral de Salud Banda para recibir su correspondiente atención médica. 

En el lugar del hecho intervino personal policial de la Comisaría Comunitaria N°13. Por otro lado, el fiscal de turno dispuso que se realice el relevamiento de las cámaras de seguridad, examen médico y el test de alcoholemia. 

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