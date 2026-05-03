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SANTIAGO DEL ESTERO | 03 MAY 2026 | 18º
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Patitas, disfraces y mucho amor: gran desfile de mascotas y concientización

Una tarde distinta se vivió en el corazón de la ciudad, donde el amor por las mascotas fue el verdadero protagonista.

Hoy 20:06

La Plaza Libertad volvió a llenarse de color, alegría y ternura con una nueva edición del tradicional desfile de mascotas, un evento que ya lleva 11 años convocando a familias santiagueñas y que se convirtió en un clásico para celebrar el vínculo entre las personas y sus animales.

Organizado por el programa radial “El Rincón de las Mascotas”, de Radio Panorama, y con la conducción de Adriana Albornoz. La jornada convocó a gran parte de los santiagueños junto a sus mascotas, que hoy en día ocupan un lugar muy especial dentro de cada familia. Hoy, las mascotas ocupan un lugar central en los hogares, siendo consideradas un integrante más de la familia.

Se trata de una verdadera fiesta para todas las edades, donde la consigna principal es participar con disfraces. Desde policías y carceleros, hasta duendes, perros con estilo punk o rockero, y todo tipo de personajes, el desfile se llena de creatividad y color con especies de todo tipo.

En diálogo durante la jornada, Adriana Albornoz destacó que el objetivo principal es generar conciencia sobre el cuidado de los animales: “El evento busca que el día de mañana las personas concienticen sobre la tenencia responsable de las mascotas, que les tengan el respeto que se merecen y no al maltrato”.

Además, remarcó uno de los puntos más importantes: “Tener en cuenta las castraciones para evitar la superpoblación”.

De esta manera, el desfile no solo se convierte en un momento de diversión, sino también en un espacio para reflexionar sobre el rol que tienen hoy las mascotas en la sociedad y la responsabilidad que implica cuidarlas.

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