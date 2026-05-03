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Estudiantes se hizo fuerte en Huaico Hondo y se quedó con el triunfo ante Central Córdoba
Como local se impuso por 2 a 1 en el marco de la fecha 4 de la Liga Santiagueña.
Hoy 19:26
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