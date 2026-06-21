Casarse con tu mejor amigo puede reducir el riesgo de divorcio

Casarse con tu mejor amigo puede disminuir drásticamente el riesgo de divorcio, según expertos en relaciones.

Hoy 07:01

Casarse con tu mejor amigo puede ser una decisión que transforme la dinámica de una relación, ya que puede disminuir el riesgo de divorcio en más del 70%. Expertos en relaciones destacan que estos matrimonios tienen una mayor probabilidad de durar toda la vida.

La razón principal de este fenómeno radica en que una base sólida de amistad fomenta la confianza, comprensión y compatibilidad, elementos esenciales para un matrimonio exitoso.

Cuando pasas de la amistad al matrimonio, la transición puede sentirse natural y satisfactoria, dado que ya existe un profundo vínculo entre ambos. Esta familiaridad ayuda a que la comunicación sea más fluida y a que se reduzcan los malentendidos.

Además, estar con alguien que comprende tu personalidad y tus peculiaridades crea un entorno donde cada miembro de la pareja puede empatizar y respetar las diferencias del otro.

Una amistad sólida también se basa en una confianza profunda, lo que permite que ambos miembros de la pareja enfrenten el matrimonio con una seguridad emocional que es crucial para el éxito.

Los mejores amigos suelen compartir valores, intereses y pasiones, lo que no solo enriquece la vida matrimonial, sino que también permite crear un sentido de compañerismo que fortalece la relación.

Finalmente, casarse con tu mejor amigo significa disfrutar de momentos de diversión y risas, incluso en situaciones desafiantes, lo que contribuye a una conexión alegre y duradera.