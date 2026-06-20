Güemes recibe a Gimnasia de Jujuy en el Estadio Único buscando recuperar la sonrisa

El Gaucho jugará este domingo desde las 17 en el "Madre de Ciudades", por la cuarta fecha pendiente de la Primera Nacional, ante uno de los líderes de la Zona B.

Hoy 08:55

Güemes afrontará este domingo un compromiso clave en la Primera Nacional. Desde las 17, el conjunto santiagueño recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la cuarta fecha pendiente del certamen.

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El encuentro contará con el arbitraje de Bruno Amiconi, quien estará acompañado por Mariano Viale y Martín Saccone como asistentes. En tanto, Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro.

El Gaucho llega golpeado a este partido después de sufrir una dura derrota por 4-1 como visitante frente a Temperley. Ese resultado dejó al equipo santiagueño en el 16° puesto de la tabla, con 19 puntos, por lo que buscará hacerse fuerte en casa para cortar la mala racha y volver a la senda del triunfo.

El partido se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades y contará con la presencia de público visitante, por lo que se espera un marco especial para un duelo importante en la Zona B.

Del otro lado estará un Gimnasia de Jujuy que atraviesa una realidad muy distinta. El Lobo marcha como uno de los líderes de la zona junto a Almirante Brown, ambos con 33 puntos, y llegará entonado a Santiago del Estero tras vencer como local a San Martín de San Juan por 2-1.

Para Güemes, el desafío será exigente: enfrente tendrá a uno de los protagonistas del campeonato, pero también una oportunidad importante para reaccionar ante su gente y sumar puntos necesarios en la pelea por mejorar su posición en la tabla.