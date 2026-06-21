Video: "A la memoria del amigo": el emotivo homenaje de Skay al Indio Solari en pleno recital

En su primer show tras la muerte del histórico cantante, Skay Beilinson recordó al Indio Solari con una sentida dedicatoria antes de interpretar uno de los clásicos más emblemáticos de Los Redondos.

Hoy 00:56

La emoción se apoderó de los fanáticos durante el recital que Skay Beilinson brindó este sábado en la ciudad bonaerense de Bolívar, cuando el histórico guitarrista rindió homenaje al fallecido Indio Solari con una frase que desató una ovación entre los presentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"A la memoria del amigo y para todos ustedes", expresó el músico antes de comenzar a tocar "Todo un palo", una de las canciones más recordadas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El momento quedó registrado en videos grabados por el público y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la carga emotiva de la escena.

La presentación tuvo un significado especial, ya que se trató del primer recital de Skay desde la muerte del Indio Solari, ocurrida el pasado 5 de junio, una noticia que conmocionó al mundo del rock nacional y generó innumerables homenajes en todo el país.

Días atrás, incluso, el guitarrista había suspendido una presentación prevista en Rosario debido al impacto que le provocó el fallecimiento de quien fue su compañero artístico durante décadas.

La relación entre Skay Beilinson y el Indio Solari marcó una de las etapas más importantes de la historia del rock argentino. Juntos lideraron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se convirtió en un fenómeno cultural y musical que trascendió generaciones.

Por eso, la interpretación de "Todo un palo" tuvo un significado especial para los seguidores ricoteros. La canción, incluida en el álbum "Un baión para el ojo idiota" de 1988, es considerada una de las obras más representativas del grupo.

Tras conocerse la muerte del cantante, Skay ya había manifestado públicamente su dolor a través de un breve mensaje de despedida. Sin embargo, el homenaje realizado sobre el escenario de Bolívar fue el primero frente a miles de personas y se convirtió en uno de los momentos más emotivos desde la partida del artista.

La respuesta del público no se hizo esperar. Aplausos, cánticos y muestras de afecto acompañaron la interpretación del clásico, en una noche que quedó marcada por el recuerdo de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.