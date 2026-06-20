En vivo: Túnez y Japón jugarán el partido número 1000 en la historia de los Mundiales

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo E
Ecuador 0
Curazao 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo E
Alemania 2
Costa de Marfil 1
FINALIZADO
01:00 Grupo F
Túnez -
Japón -
21 / 06 / 2026
13:00 Grupo H
España -
Arabia Saudita -
21 / 06 / 2026
16:00 Grupo G
Bélgica -
Irán -
21 / 06 / 2026
19:00 Grupo H
Uruguay -
Cabo Verde -
21 / 06 / 2026
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 01:00 Grupo F
Túnez
vs
Japón
21 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Irán
21 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Uruguay
vs
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Republica Checa 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Sudáfrica 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Canadá 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Suiza 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Bosnia Herzegovina 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Qatar 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

En vivo: Túnez y Japón jugarán el partido número 1000 en la historia de los Mundiales

El encuentro se disputará desde la 1 en el Estadio Monterrey, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El árbitro István Kovács y toda la terna arbitral lucirán un parche especial por la ocasión.

Hoy 23:30

Túnez y Japón protagonizarán un partido histórico en el Mundial 2026. El duelo, correspondiente a la segunda fecha del Grupo F, será el encuentro número 1000 en la historia de la Copa del Mundo.

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TEMAS Japón Túnez Mundial 2026
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