En vivo: Túnez y Japón jugarán el partido número 1000 en la historia de los Mundiales

|#
|Equipo
|PJ
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|GF
|GC
|DG
|Pts
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|1
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|3
|2
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|1
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|3
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|0
|1
|1
|0
|1
|4
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|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|1
|1
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|2
|
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|3
|
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|4
|
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|-6
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|G
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|GC
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|3
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|0
|1
|0
|2
|-2
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|2
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|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
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|0
|1
|4
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|1
|0
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|1
|1
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|0
|0
|0
|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|0
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|0
|0
|2
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|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
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|PJ
|G
|E
|P
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|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|P
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El encuentro se disputará desde la 1 en el Estadio Monterrey, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. El árbitro István Kovács y toda la terna arbitral lucirán un parche especial por la ocasión.
Túnez y Japón protagonizarán un partido histórico en el Mundial 2026. El duelo, correspondiente a la segunda fecha del Grupo F, será el encuentro número 1000 en la historia de la Copa del Mundo.
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