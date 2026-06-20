Nuevo golpe de Ucrania al corazón energético de Rusia: atacó una refinería clave en Siberia

El objetivo fue la refinería de Tiumén, una de las más importantes de Rusia. La operación se realizó a más de 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana.

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Ucrania volvió a llevar la guerra a territorio ruso con un ataque de largo alcance contra la refinería de Tiumén, una de las instalaciones petroleras más importantes de Siberia Occidental. La operación fue confirmada este sábado por el presidente Volodimir Zelensky, quien destacó que el objetivo se encuentra a más de 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana.

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Según explicó el mandatario, la ofensiva fue ejecutada con drones de nueva generación desarrollados por la industria militar ucraniana, capaces de alcanzar objetivos situados a más de 3.000 kilómetros de distancia. Zelensky agradeció a las fuerzas especiales responsables de la misión y aseguró que el plan de ataques de largo alcance continúa avanzando.

La refinería de Tiumén es considerada una pieza clave dentro del sistema energético ruso. La planta procesa alrededor de seis millones de toneladas de crudo por año y produce importantes volúmenes de gasolina y diésel destinados tanto al mercado interno como a sectores estratégicos de la economía.

Por su parte, las autoridades rusas sostuvieron que los drones fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea y aseguraron que no se registraron daños ni víctimas. Sin embargo, el personal de la instalación fue evacuado preventivamente mientras equipos de emergencia inspeccionaban la zona.

El ataque no fue un hecho aislado. Durante los últimos días, Ucrania también reivindicó operaciones contra instalaciones petroleras ubicadas en Moscú, incluyendo una de las principales refinerías que abastecen a la capital rusa. De acuerdo con distintas fuentes, algunas de esas ofensivas obligaron a interrumpir temporalmente las actividades de las plantas afectadas.

Desde el inicio de la guerra, Kiev ha intensificado progresivamente su campaña contra la infraestructura energética rusa. Diversos informes señalan que las fuerzas ucranianas han atacado refinerías, depósitos y otras instalaciones petroleras en más de un centenar de oportunidades, buscando afectar una de las principales fuentes de financiamiento del Kremlin.

Según estimaciones citadas por medios internacionales, los ataques contra el sector petrolero ya provocaron interrupciones en parte de la capacidad de refinación rusa y generaron problemas de abastecimiento de combustibles en distintas regiones del país.

Zelensky defendió la ofensiva al sostener que se trata de una respuesta a los continuos bombardeos rusos sobre ciudades e infraestructura civil ucraniana. "Se trata de respuestas plenamente justificadas a los ataques rusos contra nuestro Estado", afirmó el mandatario en su mensaje diario.

La operación se produjo además en una semana favorable para Ucrania en el plano diplomático. Tras las reuniones del G7 y del Consejo Europeo, el gobierno de Zelensky logró renovar el respaldo de sus aliados occidentales, que ratificaron compromisos de asistencia militar, tecnológica y financiera para sostener el esfuerzo defensivo frente a la invasión rusa.