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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 11º
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El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 21 de junio: se espera una jornada fresca y con probabilidad de lloviznas hacia la noche

La temperatura máxima alcanzaría los 17°C, mientras que el cielo se presentará mayormente nublado durante gran parte del día. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa posibles lloviznas para las últimas horas de la jornada.

Hoy 01:48

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo una jornada fresca en Santiago del Estero, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y posibilidades de lloviznas hacia la noche.

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La mañana comenzará con temperaturas bajas. Se espera una mínima de 6°C, acompañada por cielo parcialmente nublado y condiciones estables durante las primeras horas de la jornada.

Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 17°C. Durante la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplarán desde el sector sudeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la noche, el organismo nacional prevé un incremento de la inestabilidad, con probabilidades de lloviznas que oscilarán entre el 10% y el 40%, aunque sin anuncios de fenómenos de gran intensidad.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes continuará el ambiente fresco en la provincia, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima que rondará los 16°C.

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