El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 21 de junio: se espera una jornada fresca y con probabilidad de lloviznas hacia la noche

La temperatura máxima alcanzaría los 17°C, mientras que el cielo se presentará mayormente nublado durante gran parte del día. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa posibles lloviznas para las últimas horas de la jornada.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo una jornada fresca en Santiago del Estero, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y posibilidades de lloviznas hacia la noche. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La mañana comenzará con temperaturas bajas. Se espera una mínima de 6°C, acompañada por cielo parcialmente nublado y condiciones estables durante las primeras horas de la jornada. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 17°C. Durante la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplarán desde el sector sudeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para la noche, el organismo nacional prevé un incremento de la inestabilidad, con probabilidades de lloviznas que oscilarán entre el 10% y el 40%, aunque sin anuncios de fenómenos de gran intensidad. De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes continuará el ambiente fresco en la provincia, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima que rondará los 16°C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo una jornada fresca en Santiago del Estero, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y posibilidades de lloviznas hacia la noche.
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La mañana comenzará con temperaturas bajas. Se espera una mínima de 6°C, acompañada por cielo parcialmente nublado y condiciones estables durante las primeras horas de la jornada.
Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 17°C. Durante la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplarán desde el sector sudeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Para la noche, el organismo nacional prevé un incremento de la inestabilidad, con probabilidades de lloviznas que oscilarán entre el 10% y el 40%, aunque sin anuncios de fenómenos de gran intensidad.
De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes continuará el ambiente fresco en la provincia, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima que rondará los 16°C.