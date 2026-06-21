Cuatro personas fallecen en accidente vial en la Ruta Nacional 9

Un grave accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 9 en Leales dejó cuatro muertos en la madrugada de este sábado.

Hoy 01:22

La Unidad Regional Este ha reportado un trágico accidente vial que tuvo lugar en la madrugada de este sábado, aproximadamente a las 4.30 horas, en la Ruta Nacional N° 9, específicamente en el kilómetro 1251, en la localidad de Agua Azul, Leales.

El siniestro ocurrió cuando un automóvil chocó contra una rastra cañera, resultando en la muerte de cuatro personas que se encontraban en el vehículo menor.

Entre las víctimas fatales se encontraban un hombre, dos mujeres y un menor de edad, cuyos nombres aún no han sido revelados. Las autoridades están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas del accidente.

El conductor de la rastra involucrada en el accidente no sufrió lesiones, y se ha confirmado que es oriundo de Monteagudo, Simoca.

La gravedad de este siniestro vial ha conmocionado a la comunidad local y ha generado un llamado a la conciencia vial entre los conductores que transitan por esta ruta.

Las autoridades competentes están trabajando en la identificación de las víctimas y en la recolección de datos para esclarecer lo sucedido en este lamentable accidente.