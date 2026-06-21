Fiscales se reunieron con la familia Ibáñez y el martes indagarán a los policías detenidos

Los investigadores avanzan con pericias clave y aún no definen la imputación contra los efectivos, que podrían enfrentar cargos por homicidio simple con dolo eventual o culposo agravado.

Hoy 06:18

La Fiscalía mantuvo una reunión clave con integrantes de la familia Ibáñez en el marco de la investigación por la muerte de Johana Elizabeth Ibáñez y Sergio Gordillo, quienes fueron atropellados el jueves por la noche en un trágico siniestro vial. En tanto, los dos policías detenidos serán indagados el próximo martes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se realizó ayer a las 18 en la sede del Ministerio Público Fiscal y estuvo encabezado por el fiscal coordinador Juan Allende y el fiscal a cargo Mauricio Abramczuk. Por la familia participaron la madre, hermanos de la víctima y el abogado querellante Franklin Moyano.

Durante la reunión, los funcionarios informaron sobre el avance de la investigación y las medidas probatorias ya realizadas, incluyendo análisis de sangre, estudios científicos y preservación de pruebas conforme a los protocolos legales. También se les indicó que las partes pueden designar peritos propios para controlar el proceso.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.40 en la intersección de avenida Leopoldo Lugones y Antenor Álvarez, a escasos metros de la Seccional Quinta. Las víctimas se encontraban detenidas en motocicleta esperando el semáforo cuando fueron embestidas por una combi conducida por el policía Jonathan Giménez, quien iba acompañado por el suboficial Nahuel Salto.

Tras el impacto, el vehículo continuó su marcha hasta colisionar con un colectivo en la intersección de Belgrano y Constitución. Ambos efectivos fueron detenidos y posteriormente sometidos a exámenes médico-forenses.

Según trascendió, los policías serán indagados este martes desde las 9 de la mañana, aunque aún no se confirmó si contarán con defensa particular o pública.

En cuanto a la calificación legal, la Fiscalía aún no definió la imputación, aunque se analiza un abanico de posibilidades que incluye “homicidio simple con dolo eventual” o “homicidio culposo agravado”, teniendo en cuenta su condición de funcionarios públicos y la conducta posterior al hecho.

Avances en la investigación

A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público Fiscal detalló las medidas adoptadas hasta el momento para esclarecer el caso.

Entre ellas, se destacan el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del vehículo, la extracción de sangre y orina al conductor en presencia de testigos civiles, y la remisión de muestras a laboratorio.

También se realizaron las autopsias a las víctimas, preservando material biológico para estudios complementarios, y se practicaron exámenes médico-forenses a los detenidos.

Asimismo, se secuestró documentación institucional, como libros de novedades y legajo personal del conductor, además de los teléfonos celulares de los implicados para su análisis pericial.

En paralelo, se tomaron declaraciones testimoniales a efectivos policiales, testigos presenciales y personas que transitaban en otros motovehículos al momento del hecho.

El vehículo involucrado fue secuestrado y preservado bajo cadena de custodia, mientras que personal de Criminalística realizó peritajes técnicos, relevamiento fotográfico y croquis.

Finalmente, la Fiscalía indicó que se presentaron abogados solicitando constituirse como querellantes particulares, pedidos que serán evaluados conforme a la normativa vigente.

La investigación continúa en curso y las autoridades aseguran que se impulsarán todas las medidas necesarias para determinar responsabilidades.