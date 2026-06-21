La autoestima y el ego: dos conceptos que marcan nuestra vida

La autoestima y el ego son conceptos que, aunque a menudo se confunden, tienen diferencias clave que impactan en el comportamiento humano. Según la psicología, una buena autoestima se construye a lo largo del tiempo y se relaciona con la autovaloración genuina, mientras que el ego puede surgir de la necesidad de reconocimiento externo.

Hoy 06:11

En el ámbito de temas varios, es esencial distinguir entre autoestima y ego, ya que ambos términos influyen en nuestra vida cotidiana y en cómo nos relacionamos con los demás. La autoestima se refiere a la percepción que tenemos de nosotros mismos, construida a partir de nuestras experiencias, logros y valores personales.

Por otro lado, el ego está más relacionado con la necesidad de validación externa. A menudo, se manifiesta como un deseo de ser el centro de atención o de demostrar superioridad ante los demás. Esta diferencia puede ser crucial para entender nuestras interacciones sociales y personales.

En la década de 1970, el psicólogo Carl Rogers destacó la importancia de la autoestima en el desarrollo personal, sugiriendo que una autoestima saludable conduce a relaciones más satisfactorias y a una vida más plena. En contraste, el ego, al buscar constantemente reconocimiento, puede crear tensiones en las relaciones interpersonales.

Es importante señalar que una alta autoestima no implica necesariamente un ego elevado. Una persona puede tener una autoestima sólida y aún ser humilde, mientras que alguien con un ego inflado puede carecer de una verdadera autovaloración. Esta distinción es esencial para el crecimiento personal.

Además, el ego puede ser un obstáculo para el aprendizaje y el desarrollo personal. Aquellos que se dejan llevar por un ego inflado pueden rechazar críticas constructivas y perder oportunidades de mejora. La autocrítica y la apertura al feedback son indicativos de una autoestima saludable.

Finalmente, cultivar una autoestima positiva requiere tiempo y esfuerzo, así como el reconocimiento de nuestras debilidades y fortalezas. La práctica de la autocompasión y la aceptación son herramientas clave para fortalecer nuestra autovaloración y reducir el impacto negativo del ego en nuestra vida.