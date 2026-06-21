Crítica de "Dreams"

El cineasta mexicano Michel Franco dirige a Jessica Chastain y el bailarín Isaac Hernández en este film sobre la apasionada relación de una estadounidense de clase alta y un migrante sin papeles.

Hoy 07:07

Por Antonio Trashorras

Para Fotogramas

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Antes de verlos, oímos sus gritos: unos inmigrantes ilegales, hacinados como mercancía barata. De entre ellos emerge un ser desubicado, que pisa San Francisco como atravesaría un campo minado. Bailarín antes que actor, su cuerpo piensa antes que el personaje.

Luego surge la benefactora, de la danza y los desfavorecidos. Amante y dueña, que a la vez rechaza que uno de esos jóvenes exista fuera del marco decorativo diseñado por ella. Progresía gringa como forma de taxidermia: amar al inferior siempre que no moleste. Chastain no encarna a una villana al uso sino a cierto tipo de mal convencido de su propia bondad.

Pudiendo ser un thriller erótico sobre una MILF-llonetis y su efebo extranjero, ‘Dreams’ desdeña los tropos del subgénero, ya que a Franco lo que le interesa es la gestión del poder dentro del sexo. Quién mira y paga. Quién decide. Por ello, el drama turbio muta discretamente a terror social, para, a la postre, más que sobre relaciones corrompidas por las brechas de clase, hablar de la ira de cierta élite cuando eso que considera suyo desarrolla voluntad propia.