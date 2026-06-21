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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUN 2026 | 7º
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Pronóstico en Añatuya: calor moderado y cielo despejado para hoy Domingo 21 de junio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El clima se mantendrá estable durante los próximos días.

Hoy 08:21

El clima actual en Añatuya se presenta despejado, ofreciendo a los añatuyenses una mañana fresca y agradable. La temperatura actual es de 7.5 °C, con una sensación térmica de 5.5 °C, ideal para actividades al aire libre.

Con el avance del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18.5 °C, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un ambiente cálido y soleado. El viento sopla del este-sureste a 11.2 km/h, contribuyendo a la sensación de frescura en la mañana.

En los próximos días, el pronóstico se mantiene favorable para los añatuyenses. El lunes 22 de junio se anticipa un clima soleado con mínimas de 9.3 °C y máximas de 17.7 °C, indicando que las temperaturas seguirán siendo agradables.

Para el martes 23 de junio, se espera un día similar, con un mínimo de 6.7 °C y un máximo que nuevamente alcanzará los 18.5 °C. Estas condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el clima para hoy, Domingo 21 de junio de 2026, se presenta soleado con una mínima de 7.5 °C y una máxima de 18.5 °C. La humedad es del 79%, y el viento mantiene una brisa suave, perfecta para disfrutar del día.

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