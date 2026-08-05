El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 6 de agosto: una máxima de 30°C y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada y fuertes vientos. Para el viernes se espera un descenso de la temperatura.

05/08/2026

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves 6 de agosto una jornada mayormente nublada en Santiago del Estero, con fuertes vientos desde la mañana hasta la noche y una temperatura máxima de 30°C.

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De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C. Durante la mayor parte del día se espera viento que sople del sector sur, con velocidades que oscilarán entre los 60 y 78 km/h, en una jornada que estará marcada por abundante nubosidad.

Para el viernes, el pronóstico anticipa un descenso de la temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima de 18°C.