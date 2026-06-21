La Banda se asoma al invierno: temperaturas frescas y días soleados para hoy Domingo 21 de junio de 2026

La Banda, Santiago del Estero, presenta un clima despejado y fresco para este domingo. Las temperaturas oscilarán entre los 8.7 °C y los 18.7 °C durante el día.

Hoy 08:11

Este domingo 21 de junio de 2026, los bandeños se despiertan con un clima despejado y fresco. La temperatura actual es de 4.1 °C, aunque la sensación térmica es de tan solo 2 °C, lo que invita a abrigarse al salir de casa.

Durante el día, se prevé un ascenso notable en la temperatura, alcanzando una máxima de 18.7 °C. Los cielos despejados permitirán que el sol brille con fuerza, brindando un agradable clima invernal a los habitantes de la ciudad.

El viento sopla a 8.3 km/h desde el este-sureste, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. La humedad actual es del 93%, lo que puede hacer que las mañanas se sientan un poco más frías para los bandeños.

El pronóstico para mañana indica un día parcialmente nublado, con mínimas de 9.8 °C y máximas de 17.3 °C. Aunque las temperaturas se mantendrán frescas, la presencia de nubes podría hacer que el día sea un poco menos luminoso.

Para el martes, se anticipa un día soleado nuevamente, con mínimas de 8 °C y máximas que llegarán a los 18.4 °C. Los bandeños podrán disfrutar de otro día agradable, ideal para actividades al aire libre y aprovechar el sol en esta temporada invernal.