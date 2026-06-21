Seis partidos le dan continuidad a la 10ª fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

Los encuentros se disputarán en Capital, La Banda, Forres y Fernández.

Hoy 09:03

La 10ª fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol tendrá continuidad este domingo con una agenda cargada de partidos, luego de haber comenzado el viernes con dos encuentros correspondientes a la jornada.

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En el inicio de la fecha, Sarmiento consiguió una contundente victoria por 5-0 ante Banfield, mientras que Central Argentino se impuso por 2-1 frente a Instituto Santiago, resultado que le permitió seguir firme en la pelea de la Zona Banda.

Ahora, la acción continuará este domingo con seis partidos que se disputarán en diferentes escenarios, todos con encuentros de Reserva desde las 14 y de Primera desde las 16.

Uno de los cruces destacados será el clásico de Fernández entre Independiente y Sportivo, que se jugará en cancha del Aurinegro. Además, Comercio recibirá a Central Córdoba, mientras que Estudiantes será local ante Yanda en Huaico Hondo.

La fecha se completará el miércoles 24 de junio, cuando Unión Santiago reciba a Güemes , con el partido de Primera programado para las 15 y el de Reserva desde las 17.

Los resultados del viernes

Banfield 0-5 Sarmiento

Central Argentino 2-1 Instituto Santiago

Los partidos para hoy

Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán

Cancha: Atlético Forres

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández

Cancha: Independiente de Fernández

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán

Cancha: Defensores de Forres

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

Villa Unión vs. Agua y Energía

Cancha: Villa Unión

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

Estudiantes vs. Yanda

Cancha: Estudiantes de Huaico Hondo

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

Comercio vs. Central Córdoba

Cancha: Comercio

Reserva: 14.00 | Primera: 16.00

El cierre de la fecha

Miércoles 24 de junio

Unión Santiago vs. Güemes

Cancha: Unión Santiago

Primera: 15.00 | Reserva: 17.00