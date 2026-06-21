Seis partidos le dan continuidad a la 10ª fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

Los encuentros se disputarán en Capital, La Banda, Forres y Fernández.
La 10ª fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol tendrá continuidad este domingo con una agenda cargada de partidos, luego de haber comenzado el viernes con dos encuentros correspondientes a la jornada.
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En el inicio de la fecha, Sarmiento consiguió una contundente victoria por 5-0 ante Banfield, mientras que Central Argentino se impuso por 2-1 frente a Instituto Santiago, resultado que le permitió seguir firme en la pelea de la Zona Banda.
Ahora, la acción continuará este domingo con seis partidos que se disputarán en diferentes escenarios, todos con encuentros de Reserva desde las 14 y de Primera desde las 16.
Uno de los cruces destacados será el clásico de Fernández entre Independiente y Sportivo, que se jugará en cancha del Aurinegro. Además, Comercio recibirá a Central Córdoba, mientras que Estudiantes será local ante Yanda en Huaico Hondo.
La fecha se completará el miércoles 24 de junio, cuando Unión Santiago reciba a Güemes , con el partido de Primera programado para las 15 y el de Reserva desde las 17.
Banfield 0-5 Sarmiento
Central Argentino 2-1 Instituto Santiago
Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán
Cancha: Atlético Forres
Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández
Cancha: Independiente de Fernández
Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán
Cancha: Defensores de Forres
Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
Villa Unión vs. Agua y Energía
Cancha: Villa Unión
Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
Estudiantes vs. Yanda
Cancha: Estudiantes de Huaico Hondo
Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
Comercio vs. Central Córdoba
Cancha: Comercio
Reserva: 14.00 | Primera: 16.00
Miércoles 24 de junio
Unión Santiago vs. Güemes
Cancha: Unión Santiago
Primera: 15.00 | Reserva: 17.00