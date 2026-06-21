A sacar los abrigos: el invierno llegó a Santiago del Estero con una mínima de 5° en el Día del Padre

La estación más fría del año comenzó este domingo y se hizo sentir desde temprano. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con temperaturas bajas, cielo parcialmente nublado y máximas que no superarán los 21 grados.

Hoy 10:55

El invierno comenzó oficialmente este domingo y el frío se hizo presente en Santiago del Estero durante una jornada especial por la celebración del Día del Padre.

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Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana arrancó con una temperatura mínima de 5°C, cielo parcialmente nublado y un ambiente fresco que obligó a muchos santiagueños a sacar los abrigos.

Los vientos soplarán entre 13 y 22 kilómetros por hora y hacia la noche existe una probabilidad de lloviznas de entre el 10% y el 40%.

Para la ciudad Capital, el organismo anticipa una semana marcada por la estabilidad climática, aunque con jornadas frescas y mañanas muy frías. De acuerdo con el pronóstico extendido, la temperatura mínima de los próximos días será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C.

Ante este escenario, especialistas recomiendan tomar precauciones para evitar problemas de salud asociados a las bajas temperaturas. Los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los grupos más vulnerables frente al frío intenso.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar la exposición prolongada a las bajas temperaturas, mantenerse en movimiento para generar calor corporal, consumir abundante agua y calefaccionar los ambientes de forma segura para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Con el invierno ya instalado, todo indica que el frío será protagonista durante gran parte de la semana en Santiago del Estero.